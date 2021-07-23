فيديو.. فريدة الشوباشى لـ الطاهرى: الإخوان صنيعة بريطانية.. وأنا بقرف منهم

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو امتداد لثورة 23 يوليو، مضيفة: "فى يوليو الجيش عمل الثورة والشعب انضم له، وفى يونيو الشعب عمل الثورة وأطلق شعارات واحد اثنين الجيش المصرى فين".





وأضافت الشوباشى، خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن "فاروق" لم يكن ملك مصر والسودان، معلقة: "ده عشان يروح الحمام كان بياخد إذن من المندوب السامى البريطانى".

وأوضحت أن الإخوان لديهم متلازمة العداء للوطن، لأنهم صنيعة بريطانيا، معلقة: "إشمعنا هما بس اللى إخوان مسلمين، دول ناس معندهمش ذمة ولا ضمير ولا وطنية، وأنا بقرف منهم".