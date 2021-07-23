رفع العلم المصرى أمام مقر برلمان أونتاريو الكندى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - شهد برلمان أونتاريو الكندى، صباح اليوم الجمعة، مراسم رفع العلم المصرى للعام الثالث على التوالى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والذى يتزامن مع الاحتفالات بشهر التراث المصرى فى المقاطعة.





حضر مراسم رفع العلم رئيس برلمان أونتاريو تيد أرنوت، والبرلمانى الكندى المصرى ونائب وزير السياحة شريف سبعاوى، ورئيس الهيئة الكندية للتراث المصرى الدكتور مجدى نشأت، وعضو مجلس إدارة الهيئة ألبير فهمى، وعدد من رموز وقيادات الجالية المصرية ووسائل الإعلام.

وقال رئيس برلمان أونتاريو: "أعتقد أنه حدث مهم جدا للاحتفال بمساهمات الكنديين من أًصول مصرية فى كندا والتجمع اليوم لرفع العلم المصرى بمناسبة العيد القومى لمصر وهو أمر كنا نتطلع له".

وأشاد أرنوت بالجهود التى بذلها النائب شريف سبعاوى فى تمرير قانون (106 عام 2019) الخاص بالاحتفال بشهر التراث المصرى فى يوليو من كل عام.

من جانبه، هنأ النائب شريف سبعاوى الجالية المصرية بمناسبة رفع العلم المصرى أمام مقر برلمان أونتاريو، معربا عن شعوره بالفخر لحضوره ومشاركته فى هذا الحدث الهام، معربًا عن شكره للدعم والمساندة التى تلقاها من جانب أعضاء البرلمان والحكومة والجالية المصرية لتمرير مشروع قانون شهر التراث المصرى.

وأكد البرلمانى الكندى المصرى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مثل هذه الفعاليات هى اعتراف صريح بفضل الجالية المصرية فى تقدم وازدهار كندا، وتكريم من الحكومة للمصريين فى البلاد، مشددا على أهمية مثل هذا الحدث فى ربط الجيل الثانى والثالث من المصريين بوطنهم الأم مصر.

بدوره، هنأ رئيس الهيئة الكندية للتراث المصرى، المصريين فى كندا بمناسبة رفع العلم المصرى، مشيدا بسلسلة الفعاليات التى يتم تنظيمها حاليا افتراضيا، بسبب الجائحة، للاحتفال بشهر التراث المصرى فى أونتاريو.

فى السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة الهيئة إن رفع العلم المصرى أمام أعرق مبانى أونتاريو للعام الثالث على التوالى، بمناسبة العيد الوطنى وشهر التراث المصرى، هو حدث فريد ستتداوله الأجيال القادمة.

وأكد فهمى أن ما تقوم به الجالية فى كندا من جهود لرفع اسم مصر عاليا، أمر غير مسبوق على مستوى العالم، ودليل دامغ على أن مصر ستبقى فى وجدان جميع المصريين فى كندا.