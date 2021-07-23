لمدة 3 أيام.. نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط يستمر لمدة 72 ساعة قادمة، حيث ترتفع الأمواج بشكل نسبى على شواطئ المدن الساحلية، كما يقل الإحساس بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة.





وتشهد البلاد انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء ليسود طقس حار نهارا معتدل ليلا. وعن درجات الحرارة فى المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط:- الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 دمياط العظمى 32 والصغرى 23 العريش العظمى 33 والصغرى 24 بورسعيد العظمى 32 والصغرى 24 مطروح العظمى 31 والصغرى 23 رفح العظمى 33 والصغرى 23

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