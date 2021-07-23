نشرة أخبار الزمالك اليوم الجمعة : تفاصيل مران الفارس الأبيض.. استعدادات كارتيرون لمواجهة غزل المحلة.. وسر تواجد فينجادا في القلعة البيضاء

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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 23/7/2021 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية لعل أبرزها تفاصيل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء وتواجد فينجادا داخل قلعة ميت عقبة، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك.

بدرحامد: فينجادا يقود ورشة فنية للمدربين داخل الزمالك

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن تنظيم ورشة عمل فنية للمدربين خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد حامد أنه تواصل مع محمد وهبة مساعد البرتغالي فينجادا، لتحديد موعد الورشة الفنية، بشكل نهائي بعدما تم الحصول على موافقة المدرب البرتغالي، لتنظيم الورشة الفنية للمدربين لأول مرة داخل مقر القلعة البيضاء.

وكشف حامد عن أن الهدف من هذه الورشة هو حصول المدربين على أكبر قدر من الخبرات ، نظرا لما يتمتع به البرتغالي فينجادا في هذا الجانب، نظرا لتوليه الإدارة الفنية للعديد من الأندية وتحقيق البطولات ومنها كمدير فني للزمالك.

واختتم بدر حامد تصريحاته، بأن كل الأمور تتم بالتنسيق مع فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

تقسيمة قوية للاعبين بإشراف كارتيرون

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب الفريق المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق في الإسكندرية، حيث تولى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التقسيمة.

و ركز الجهاز الفني للفريق، على تطبيق اللاعبين، بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في المباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

مران الزمالك.. روقا يشارك في التدريبات

شارك محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المسائية اليوم الجمعة، بفندق إقامة الفريق في الإسكندرية، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وكان روقا يعاني من إصابة بآلام في وتر صابونة الركبة، تعرض لها خلال تدريبات الفريق قبل السفر للإسكندرية.

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.

تفاصيل المران الصباحي للزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الصباحي على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخفيف الحمل التدريبي للاعبين خلال المران الصباحي الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.

ويحرص المدير الفني على تخصيص التدريب الصباحي للتدريبات البدنية، في حين يركز الجهاز الفني على النواحي الفنية والخططية في التدريب المسائي. ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريبات تأهيلية واستشفائية في بداية المران، قبل أداء حصة تدريبات بدنية بقيادة فرناندو مدرب الأحمال، قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف عليها بنفسه.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة.