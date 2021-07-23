/641740/الإسكواش-لعبة-عالمية-مصرية-الصنع-نور-الشربيني-تقترب-من-إنجاز-تاريخي-بعد-كأس-العالم

حصدت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لإسكواش السيدات ، لقب بطولة العالم للإسكواش للمرة الخامسة في تاريخها والثالثة على التوالي لتصبح بهذا التتويج ثالث امرأة تفوز بخمسة ألقاب في بطولة العالم، حسب ما أشار موقع اتحاد محترفي الإسكواش، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وحققت نور الشربيني اللقب بعد الفوز على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية التي جمعت الثنائي المصري بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: الشوط الأول : 11-5، الثاني : 11-8، 8-11، الثالث : 11-9.

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وبهذا التتويج تواصل المصنفة الأولى عالميا الأرقام المميزة للهيمنة المصرية على الإسكواش ، وبحسب موقع إسكواش خاضت نور الشربيني أكثر من 96 بطولة، ولعبت مايقرب من 346 مباراة، وحققت الفوز في 271 مباراة، بينما خسرت في 75 أخرى، وخاضت نحو 42 نهائيا، حتى تمكنت من حصد البطولة الخامسة في تاريخها.

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الجدير بالذكر أن نور الشربيني تفوقت على نيكول ديفيد مثلها الأعلى في اللعبة والتي حلمت يوماً ما أن تكون مثلها، وحققت فوزاً ساحقا على الماليزية في عقر دارها، وفازت ببطولة العالم على حسابها في النسخة الماضية.

وفي هذا الإطار أقتربت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا من تحطيم رقم قياسي مسجل بأسم أسطورة الإسكواش المعتزلة نيكول ديفيد ومثلها الأعلى في اللعبة، والتي حصلت على لقب بطولة العالم سجل 8 ، ويفصل الشربيني 3 بطولات فقط للحاق بها.

«الإسكواش لعبة عالمية مصرية الصنع».. نور الشربيني تقترب من إنجاز تاريخي بعد كأس العالم

على جانب أخر وفي نفس الإطار حقق علي فرج المصنف الأول عالميا لقب كأس العالم رجال للمرة الثانية في مسيرته في المباراة النهائية ضد محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا ، ليثبتوا أن الإسكواش هي لعبة عالمية مصرية الصنع.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف الجديد للاعبات الاسكواش فى شهر يوليو الجاري، وحافظت نور الشربيني على هيمنتها لصدارة التصنيف للشهر التاسع على التوالى، والرقم الـ 40 في تاريخها منذ بداية مسيرتها الاحترافية ، وتحتل نوران جوهر المركز الثانى بالتصنيف، بالإضافة إلى احتلال نور الطيب للمركز الثالث، وجاءت هانيا الحمامى فى المركز الخامس، بينما واصلت سلمى هانى حفاظها على المركز التاسع.