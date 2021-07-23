- الغازات المضغوطة (القابلة للاشتعال، وغير القابلة للاشتعال والسامة) مثل الايروسول، وغاز التخييم.
- الأسلحة النارية، والذخائر، السيوف والسكاكين، والألعاب النارية، الخناجر.
- المتفجرات، المواد الحارقة، المواد السامة، الكواشف الكيميائية.
- المواد النشطة والمشعة بموجات الراديو.
- البضائع الخطرة (مثل الزئبق، والمواد السامة، المواد الممغنطة أو المواد الضارة).
- الحقائب المثبت بها أجهزة الإنذار أو بطاريات الليثيوم.
ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) (تنبيهات السلامة والأمان لمشغلي خدمات الطيران) (SAFO) يوصى أن توضع السجائر الإلكترونية والأجهزة ذات العلاقة في الحقائب المصاحبة وليس في الحقائب المسجلة.
وتوجد إجراءات أمنية إضافية تحظر حمل بعض المواد ضمن الأمتعة التي يتم شحنها والأمتعة اليدوية للرحلات المغادرة من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، كما يلى:
- لا يسمح بحمل جميع المواد السائلة والهلامية "الجل"، ومعجون الأسنان، ومستحضرات التجميل السائلة، والعطور ضمن الأمتعة اليدوية.
- لا يسمح بحمل ولاعات السجائر ضمن جميع الأمتعة.
- يحظر استخدام الأجهزة الترفيهية القابلة للحركة مثل ألواح التزلج الكهربائية للتوازن الشخصي على متن رحلات مصر للطيران، كأمتعة مصاحبة للراكب أو كأمتعة قابلة للحمل مع الراكب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمسافرين للخارج .. تعرف على قائمة المواد المحظورة على متن الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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