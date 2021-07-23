زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الفلبين

قال مركز الأبحاث الألمانى لعلوم الأرض أن زلزالاً قوياً بلغ قوته 6.4 درجة، ضرب جزيرة ميندورو جنوبى العاصمة الفلبينية مانيلا، ولم تصدر على الفور تحذيرات بوجود تسونامي، بحسب "الشرق بلومبرج". ويوم الأحد الماضى، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة إقليم دافاو أورينتال بجنوب الفلبين، وأحدث أضرار وهزات تابعة للزلزال الذي يقع مركزه على عمق 42 كيلومترا". يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه البلاد عقد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اجتماعًا طارئًا غدا السبت، عقب يومين من التأكد من انتقال متغير دلتا إلى البلاد الذى أدى إلى زيادة الحالات فى البلدان المجاورة.

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