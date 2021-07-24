سفيرة مصر بالسنغال: 23 يوليو مثلت تحركا نحو الاستقلال لجميع دول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفيرة، أن ثورة 23 يوليو مثلت تحركًا نحو الاستقلال والحرية ليس لمصر وحدها وإنما لجميع الدول الإفريقية، ومن ثم فإن الاحتفال بذكرى هذا اليوم يدفع كل الدول الإفريقية للاجتهاد لمواجهة التحديات التى مازالت تقف أمام سعيها لتحقيق السلام والتنمية.

وركز الحوار على محاور العلاقات الثنائية بين مصر والسنغال والتى تمر بمرحلة من الازدهار فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشقيقه الرئيس السنغالى Macky SALL، اللذين تتفق رؤيتهما حول كيفية تحقيق التنمية والسلام المستدامين لبلادهما، وهو ما تجلى خلال لقاءاتهما المتعددة وآخرها لقاءهما على هامش قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر مايو 2021.

كما استعرضت السفيرة المصرية آفاق التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة وعلى رأسها التبادل التجارى وبرامج تدريب وإعداد الكوادر البشرية والتى تقدمها مصر للأشقاء الأفارقة، فضلاً عن المنح الدراسية للطلاب السنغاليين للدراسة فى الأزهر الشريف، منوهةً كذلك بالتنسيق الدائم والمستمر بين البلدين فى مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية.

وأكدت خضر، أيضًا تطلع مصر لمساندة الرئاسة السنغالية المقبلة للاتحاد الإفريقى والتى تبدأ اعتبارًا من يناير 2022 فى ضوء الخبرات التى اكتسبتها مصر إبان رئاستها للاتحاد خلال عام 2019، وذلك انطلاقاً من رؤية مصر لعمل الاتحاد الإفريقى بوصفه سلسلة متواصلة من التعاون الجاد والمستمر بين الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق الأمن والتنمية لجميع شعوب القارة.