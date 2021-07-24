/641748/موعد-مباراة-مصر-والبرتغال-في-كرة-اليد والقنوات-الناقلة

يفتتح المنتخب المصري لكرة اليد منافساته في أولمبياد طوكيو 2020والمقرر لها غدا ضمن مواجهات الفراعنة في دورة الألعاب الصيفية ، يأتي هذا بعد أن خاض منتخب القدم أولى اللقاءات أمام إسبانيا وأنتهت بالتعادل السلبي، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

موعد مباراة مصر والبرتغال في كرة اليد والقنوات الناقلة وتقام المباراة بين مصر والبرتغال في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت في مواجهة يسهى خلالها أبناء النيل لتحقيق نتيجة إيجابية في إولى مواجهات الفراعنة لكرة اليد بأولمبياد طوكيو2020، وتبث فضائية بي إن سبورتس والقناة الأولمبية أحداث اللقاء. مواعيد مواجهات البعثة المصرية بمختلف الألعاب اليوم السبت 1:30 فجرا : الزهراء محمد في (الرماية) - بندقية هوائية 10 متر – تصفيات 3:00 فجرا : عمر العربي في (الجمباز فني) فردي رجال مواعيد مشاركات لاعبي البعثة الأولمبية بمختلف الألعاب فجر السبت 3:20 فجرا : أدهم حاتم وضحى هاني في (ريشة طائرة) - زوجي مختلط 5:00 فجرا : عمر عصر ودينا مشرف في (تنس طاولة) - زوجي مختلط دور 16 5:20 فجرا : محمد عامر × الأمريكي داريل هومير في (السلاح) - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" مواعيد منافسات لأولمبياد طوكيو 5:30 فجرا : ميار شريف في (التنس) - الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون 5:45 فجرا: زياد السيسي × فينيامين ريشيتنيكوف في ( السلاح) - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" 6:00 صباحا : (رماية) سامي عبد الرازق - مسدس هوائي 10 متر - تصفيات 6:10 فجرا : (سلاح) مهاب سامر × ساندرو بازادزي - دور الـ 32 منافسات فردي السابر. 6:30 صباحا : نور عبد السلام في (تايكوندو) - دور 16 وزن -49 كجم "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" 8:30 صباحا : (سامي عبد الرازق) في (رماية) مسدس هوائي 10 متر "حال وصول للنهائي" 9:30 صباحا : يسرا حلمي في (تنس طاولة) - فردي سيدات 11:00 صباحا : هادية حسني وضحى هاني في (ريشة طائرة) - زوجي مختلط موعد مباراة مصر والبرتغال في كرة اليد 12:30 ظهرا : مصر × البرتغال في (كرة يد) 12:33 ظهرا فريدة عثمان في (السباحة) - 100 متر فراشة - تصفيات 12:49 ظهرا : مروان القماش في (السباحة) - 400 متر حرة تصفيات

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