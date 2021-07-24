/641750/طريقة-سهلة-عشان-تحول-خطك-للمصرية-للاتصالات-We

يسأل عملاء شركات الاتصالات في مصر عن طريقة سهلة عشان تحول خطك للمصرية للاتصالات We ولهذا ننشرها عن طريق التحويل بالرقم القومي بطريقة سهلة وبسيطة.

دوت الخليج

كيف يمكن التحويل إلى WE؟

عليك إحضار تحقيق الشخصية الخاص بك و التأكد من صحة البيانات في اقرب فرع WE بطاقه الرقم القومي سارية وبلا أي كسور أو تلفيات قد تستقبل أي فواتير بمبالغ مستحقة من الشركة السابقة خلال أول 60 يوم تأكيد طلب التحويل عند استلام المكالمة الهاتفية إنهاء جميع المستحقات المالية في شركة الموبايل التي ترغب في الإنتقال منها قبل التحويل

مصاريف التحويل إلى We المصرية للاتصالات

مصاريف التحويل مجانية و يتم إستلام الشريحة الجديدة من WE مجاناً