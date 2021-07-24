الأهلي يدخل معسكر مغلق اليوم السبت استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي

/641753/الأهلي-يدخل-معسكر-مغلق-اليوم-السبت-استعدادا-لمواجهة-الإنتاج-الحربي

يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الأحد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري العام، في المباراة التي يحتاج فيها الفريق الأحمر للعودة لسكة الانتصارات بعد التعثر في مباراة البنك الأهلي الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصحح بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة البنك الأهلي، لاسيما غياب التركيز في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة والتي كلفت الفريق الأحمر خسارة العديد من النقاط والمساحات الشاسعة الموجودة بين الخطوط وضرورة التركيز لعدم فقدان نقاط في المباريات المتبقية من عمر الدوري.

في شأن جديد، أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن حزنه لفقدان نقطتين في مشوار فريقه بالدوري بعد التعادل مع البنك الأهلي، مؤكدا أن هذه هي كرة القدم لكن يمكننا اصلاح ذلك، ولم نلعب جيدا اليوم وأنا محبط من فريقي ومن نفسي لأننا لم نقدم الكرة الجيدة وليس فكرة التراجع في آخر 5 دقائق وتركنا المباراة تهرب منا في اخر 5 دقائق وكان علينا انهاء المباراة من الشوط لأول لو استغلينا الفرص التي حصلنا عليها بشكل جيد".

حقق البنك الأهلي تعادلا هاما مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتازعقب عودة المارد الأحمر للمسابقات المحلية من جديد

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في شباك محمود الزنفلي بعد متابعة جيدة لتسديدة جونيور أجاي جناح المارد الأحمر بعد عدة تسديدات متتالية في منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل كريم بامبو لصفوف البنك الأهلي.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون في إطار خوض المارد الأحمر مواجهاته المؤجلة بسبب إرتباطه بالمواجهات الإفريقية.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمي :علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - السولية - أفشة

خط الهجوم: كهربا - أجاي - محمد شريف