جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يؤدى امتحان الفيزياء 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة، وسط تدابير احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. ووصلت صناديق أسئلة امتحان مادة الفيزياء وأوراق البابل شيت، استعدادا لبدء امتحان الثانوية العامة القسم العلمى فى العاشرة صباحا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحان الفيزياء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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