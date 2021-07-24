متابعة السيسى أعمال تطوير المحاور والطرق فى الإسكندرية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﻔﻘﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍلمحاﻭﺭ ﺑﺸﺮﻕ ﻭﻏﺮﺏ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد أمس الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة فى إطار مبادرة "معاً نبنى المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتى تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإجمالى أطوال 140 كيلو مترا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى حرص على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير أخذا فى الاعتبار طبيعة الأراضى فى تلك المنطقة التى يمر بها المحور.

ووجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسى وإنشائى يراعى استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمنى مستقبلى لا يقل عن عشرين سنة، أخذاً فى الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافي، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما وجه الرئيس السيسى فى هذا الإطار، بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أعمال التطوير تشمل محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائرى لمدينة أبى قير الجديدة بطول 16 كم لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبى قير وشرق مدينة الإسكندرية.

أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض 9 حارات بكل اتجاه بطول 35 كم، ويمتد 15 كم فى اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد 4 محاور ربط عرضية على الطريق الساحلى بطول 14 كم لربط الطريق الساحلى بمحور التعمير الجديد.

وتحت عنوان (الرئيس الإنسان.. يطمئن على أحوال أسرة مصرية)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن فيديو جديدا للرئيس السيسى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء لقائه بأسرة مصرية بالعلمين، مشيرة إلى أن الرئيس اطمأن منهم على أحوالهم المعيشية، موجها رسالة لهم عن أهمية العمل، قائلا "الإيدين الشقيانة دى يدين فيها البركة".

وأضافت الصحيفة أن الأطفال حظوا باهتمام الرئيس السيسى فى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرئيس اطمأن خلال حديثه مع رب الأسرة على أحواله المعيشية، قائلا "طمنى بتقبض كام بقى؟.. ومرتبك بيكفى؟!.. أنت ساكن فى إيجار؟!"، ورد عليه الرجل وعلامات الرضا على وجهه: "أنا ساكن فى تمليك والحمد لله مستورة".



أما صحيفة (الأهرام) ركزت على كلمة الرئيس السيسى احتفالا بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو، والتى أكد خلالها أن التحدى الحالى الذى يعتبر أهمية قصوى يتمثل فى تغيير واقع الحياة فى مصر من كل جوانبها، من خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية الشاملة، بالاعتماد على التخطيط الدقيق فى إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان، هدفها الأساسى هو بناء وطن قوى متقدم فى جميع المجالات.

وقال الرئيس إنه فى هذه الذكرى الوطنية الخالدة، نذكر بكل الإعزاز، رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، الذى لبى بشجاعة نداء الواجب الوطنى فى لحظة دقيقة وفارقة، كما توجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم جمال عبد الناصر، الذى اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين فى وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دوما وأبدا "بإذن الله" وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته.

وأضاف أن ثورة يوليو، تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية فى جميع المجالات، لتضع الوطن على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطنى لتحقيق آمال شعب مصر فى إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وحول موسم الحج، أوضحت صحيفة (المصرى اليوم) بعنوان (ضيوف الرحمن ينهون مناسك الحج ويغادرون مكة) أن حجاج بيت الله الحرام أنهوا، أداء مناسك الحج برمى الجمرات الثلاث وطواف الوداع، أمس، وذلك بعدما أنهى حوالى 50 ألف حاج من المتعجلين، أمس الأول، المناسك وغادروا مكة المكرمة، وسط إجراءات صحية واحترازية فى موسم خلا من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه قبل توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، أكمل ضيوف الرحمن رمى الجمرات الثلاث فى ثالث أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصفری، فالوسطى، ثم جمرة العقية الكبرى، وتم نقل الحجيج إلى جسر الجمرات والحرم المكى الشريف وفق خطة مفصلة إجرائيا ووقائيا.

وأشارت إلى أن المسجد الحرام استقبل قوافل حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا برمى الجمرات الثلاث، ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الإمكانات البشرية والتقنية وسبل الراحة للحجاج، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدى.

ورياضيا، وتحت عنوان (تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم للإسكواش)، ذكرت صحيفة (الشروق) أن نور الشربينى لاعبة المنتخب الوطنى الأول للإسكواش والمصنفة الأولى عالميا توجت بلقب بطولة العالم للإسكواش، التى أقيمت خلال الفترة من 14 وحتى 22 يوليو الجارى، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الفوز على زميلتها بالمنتخب ونجمة وادى دجلة نوران جوهر بنتيجة (3 - 1)، فى لقاء استغرق 53 دقيقة.

وأضافت الصحيفة أن هذه هى المرة الخامسة التى تتوج فيها نور الشربينى ببطولات العالم، بعد فوزها فى 4 مناسبات سابقة أعوام (2015 و2016 و2018 و2019)، لتصبح ثانى أكثر اللاعبات تتويجا باللقب خلف الماليزية نيكول ديفيد التى توجت باللقب 8 مرات.

وأشارت الصحيفة إلى تتويج على فرج لاعب المنتخب الوطنى الأول للإسكواش والمصنف الأول عالميا، بلقب بطولة العالم للإسكواش، بعد فوزه على زميله بالمنتخب ونجـم نادى هليوبوليس محمد الشوربجى بنتيجة (3 - 1).

وفى سياق آخر، أوضحت الصحيفة أن اليابان أقامت حفل افتتاح مبسطا لدورة الألعاب الأولمبية، أمس الجمعة، فى الاستاد الأولمبي، وذلك بعد عام من الموعد الذى كان مقررا للأولمبياد؛ حيث كان قد تأجل العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الحفل أقيم بدون حضور جماهيرى بسبب جائحة كورونا، حيث تم الاكتفاء بتواجد ألف فرد فقط من المدرجات ممن تم توجيه الدعوات لهم حول العالم.

وفى نفس السياق، أشارت الصحيفة إلى أن المصرى يوسف طلبة جاء فى المركز رقم 56 من المرحلة الترتيبية من مسابقة القوس والسهم بالأولمبياد بتحقيق 645 نقطة ليواجه صاحب المركز التاسع فى الترتيب، الكازاخستانى دينيس جانكين، فى دور الـ 64 من فردى الرجال.

وذكرت أن عبد الخالق البنا لاعب منتخب مصر للتجديف تأهل أيضا إلى الدور ربع النهائى فى منافسات فردى الرجال، حيث احتل المركز الثالث فى منافسات التصفية الثالثة بزمن 7:03:44.