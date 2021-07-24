وسط إجراءات تأمينية.. وصول أسئلة مادة الفيزياء للثانوية العامة إلى اللجان

وصلت منذ قليل صناديق أسئلة الامتحان فى مادة الفيزياء وأوراق البابل شيت لطلاب الثانوية العامة، استعدادا لبدء الامتحان فى العاشرة صباحاً، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تأمين رحلات نقل الأسئلة من مراكز التوزيع حتى وصولها إلى لجان السير.

من جانبها تابعت غرف العمليات فى الإدارات والمديريات بجانب الغرفة المركزية بديوان عام الوزارة وصول الأسئلة وتأمينها والتحفظ عليها من قبل رؤساء اللجان حتى فتح المظاريف تزامنا مع انطلاق الامتحان.