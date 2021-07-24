/641754/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-الإنتاج-الحربي-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الاهلي لمباراته غداً الأحد أمام فريق الإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تذيع قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد “11861 معدل الترميز 27500” مباراة الأهلي وبيراميدز وتنقل بشكل حصري مباريات الدوري المصري .

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباريات الدوري المصري

وقامت مجموعة قنوات ON أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الدوري المصري .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح أمس الجمعة على ملعب مختارالتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها بعد غداً الأحد. وشهد مران الأهلي صباح أمس الجمعة خوض جميع اللاعبين تدريبات بدنية تحت إشراف رانجوجا مدرب أحمال الفريق الذي حرص على توجيه اللاعبين لإجراء تدريبات بدنية للحفاظ على القوة البدني للاعبين في ظل ضغط المباريات.

مروان محسن يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية وشارك مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الأهلي الجماعية والتي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي. وخضع مروان محسن لفحص طبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة بجرح في الرأس بعد اصطادمه بوالتر بواليا مهاجم القلعه الحمراء في مباراة الأهلي والبنك الأهلي أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. موسيماني يعقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الأهلي وعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون سامي قمصان وكيفين جونسون، وذلك على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

وتحدث موسيماني مع الجهاز المعاون عن ترتيبات الأهلي في الفترة المقبلة بعد تعادل الفريق أمس أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق، حيث استأنف الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الجمعة بدون راحة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.