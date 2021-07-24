ميار شريف تودع منافسات التنس في أولمبياد طوكيو

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تعرضت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية، للهزيمة على يد السويدية ريبيكا بيتيرسون، ضمن منافسات النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الياباننية طوكيو، وبدأت فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس الماضي، على أن تستمر حتى يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج تفاصيل هزيمة ميار شريف:

ميار شريف تودع أولمبياد طوكيو

ودعت ميار شريف دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تعرضها للخسارة أمام السويدية ريبيكا بيترسون، وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 (7-5، 7-6)، وبتلك النتيجة ودعت بطاة مصر في التنس أولمبياد طوكيو من الدور الأول.

تشارك مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بأكبر بعثة لها في تاريخ الأولمبياد، حيث يمثل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 134 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى 12 أخريين من الجنسيين بصفة إحتياطية في حالة تعرض أحد الرياضيين الأساسين للإصابة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.