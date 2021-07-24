جدة - نرمين السيد - وصلت منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة الفيزياء وأوراق البابل شيت، استعدادا لبدء امتحان الثانوية العامة القسم العلمى فى العاشرة صباحا، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أسئلة الفيزياء إلى لجان الثانوية العامة استعدادا لانطلاق الامتحان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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