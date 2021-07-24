القوى العاملة: تعيين 4233 شاباً .. بينهم 18 من ذوي...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4233 شاباً ، منهم 18 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11 ألفاً و 11 راغب عمل منهم 33 من ذوي القدرات ، فضلا عن توفير 98 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 462 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 401 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 135 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 141 شكوى مرحلة من شهر مايو ، وتم بحث 219 شكوى منها، وتبين أن 80 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 139 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 156 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 552 منشأة ، وعمل 51 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 198 محضراً ، وبحث 132 شكوى عمالية ، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 6 تراخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 10 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة ، استفاد منها 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، كما قامت باستخراج 1339 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1245 رخصة مزاولة الحرفة .