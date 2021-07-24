18 أغسطس.. موعد طرح فيلم «200 جنيه» لنيللي كريم بالسينمات

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دوت الخليج يكشف موعد عرض فيلم «200 جنيه» بالسينما

حدد أبطال فيلم «200 جنيه» يوم 18 أغسطس كموعد نهائي ومناسب لعرض العمل بدور العرض اذ أنه سيشهد منافسة ليست بالشديدة بسبب قلة الأفلام التي من المقرر أن تعرض في هذا الوقت، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

تفاصيل فيلم «200 جنيه»

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

ويشهد الفيلم تعاون مجموعة من كبار النجوم منهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

نيللي كريم تستعد لفيلم «كازابلانكا»

وتستعد حاليًا الفنانة نيللي كريم لتصوير الجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا» مع النجم أمير كرارة و المؤلف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول نجاحًا ساحقًا، والذي كان من بطولة كل من غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار،ولبلبة ، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، والنجم التركى هاليت أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل أبرزهم، مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.

تفاصيل مشاركة نيللي كريم في الجزء الأول من كازابلانكا

الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم تحدثت عن مشاركتها في الجزء الأول من فيلم كازابلانكا موضحة أن الأمر بدأ باتصال ودعوة من أمير كرارة لزيارة موقع التصوير وهناك عرض عليها المشاركة قبل أن توافق عليها، كما أنها تمكنت من أداء المشهد بسهولة رغم حركاته العنيفة لكنها تتمتع باللياقة البدنية المطلوبة لأدائها بسبب كونها راقصة باليه، مشيرة إلى أنها أحبت مشاهد الأكشن وترحب بتقديمها في أعمال قادمة كنوع من التغيير.