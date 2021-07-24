/641763/لاعب-الأهلي-المعار-على-أعتاب-الدوري-التركي-تفاصيل

أفادت تقارير صحفية تركية، أن أحد أندية الدوري التركي الممتاز، قد وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع النادي الأهلي، للتعاقد مع أحمد ياسر ريان المعار لنادي سيراميكا كليوباترا في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحمد ياسر ريان في الدوري المصري هذا الموسم، تألق مع سيراميكا، ويعد من هدافي المسابقة برصيد 15 هدف بجانب مهاجم الأهلي محمد شريف.

صحيفة "Cum Huriyet" التركية كانت أفادت قبل يومين أن نادي ألتاي، الصاعد حديثاً إلى الدوري التركي الممتاز، قدم عرضًا للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع صاحب الـ"23" عام.

وذكرت شبكة "ajansspor" التركية، أن نادي ألتاي قد وصل إلى مرحلة متقدمة بالفعل مع الأهلي للتعاقد مع ياسر ريان.

موعد مباراة الأهلي

يستعد النادي الاهلي لمباراته غداً الأحد أمام فريق الإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تذيع قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد “11861 معدل الترميز 27500” مباراة الأهلي وبيراميدز وتنقل بشكل حصري مباريات الدوري المصري .

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباريات الدوري المصري

وقامت مجموعة قنوات ON أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الدوري المصري .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح أمس الجمعة على ملعب مختارالتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها بعد غداً الأحد. وشهد مران الأهلي صباح أمس الجمعة خوض جميع اللاعبين تدريبات بدنية تحت إشراف رانجوجا مدرب أحمال الفريق الذي حرص على توجيه اللاعبين لإجراء تدريبات بدنية للحفاظ على القوة البدني للاعبين في ظل ضغط المباريات.