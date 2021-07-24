/641764/أبرزها-الإطاحة-بنجمي-الأهلي-والزمالك-تعرف-على-تغيرات-المنتخب-الأولمبي-أمام-الأرجنتين-في-الأولمبياد

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، إجراء عدة تغيرات في تشكيل الفراعنة أمام منتخب الأرجنتين، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التغيرات الطفيفة التي سيجريها شوقي غريب في مباراة الأرجنتين:

قرارات شوقي غريب في مباراة منتخب الأرجنتين

تمكن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، من خطف نقطة ثمينة أمام منتخب إسبانيا المرشح الأول للحصول على الميدالية الذهبية في دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، في المباراة التي جمعتهم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو، وخاض الفراعنة المباراة بتشكيل دفاعي، ووعد شوقي غريب المدير الفني للفريق بإجراء عدة تغيرات في مباراة الأرجنتين لتحسين أداء الفريق.

شوقي غريب والأطاحة بنجمي الأهلي والزمالك

تعد طريقة اللعب الدفاعي الذي تبناها المنتخب الأولمبي أمام منتخب الأرجنتين، سبب في ظهور بعض اللاعبين بمستوى أقل من مستواهم، وعلى رأسهم أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي والمعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى إمام عاشور نجم نادي الزمالك، ولذلك من المتوقع أن شوقي غريب سيبدأ المباراة بتشكيل أساسي لا يضم أحمد ياسر ريان وإمام عاشور، على أن يحل مكانهم صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، وإبراهيم عبدالله لاعب فريق بيراميدز.

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين في اولمبياد طوكيو

محمد الشناوي، وأحمد فتوح وأحمد حجازي وأسامه جلال ومحمود حمدي الونش وكريم عراقي وأكرم توفيق ورمضان صبحي، وإبراهيم عبدالله، وطاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

التعادل السلبي يحسم مباراة المنتخب الأولمبي وإسبانيا

يذكر أن منتخبنا الوطني الأولمبي، تمكن من الحصول على نقطة ثمينة في مباراته أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات دور المجموعات من دور الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في أولى مبارياتهما في البطولة. وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، بينما تعرض منتخب الأرجنتين للهزيمة بهدفين نظيفين على يد منتخب أستراليا.