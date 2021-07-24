يسرا حلمي تودع منافسات تنس الطاولة في اولمبياد طوكيو

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تعرضت يسرا حلمي لاعبة مصر في تنس الطاولة، للهزيمة على يد الفرنسية جيا نان يوان، ضمن منافسات الدور الأول من فردي السيدات لتنس الطاولة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج تفاصيل خسارة يسرا حلمي:

يسرا حلمي تودع منافسات أولمبياد طوكيو

يسرا حلمي من الفرنسية جيا نان يوان، في المباراة التي جمعتهم في الدور الأول من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث انتهت المباراة بنتيجة أربع أشواط دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، الشوط الأول 11-3، والشوط الثاني 11/5، والشوط الثالث 11/5، والشوط الرابع 11/6.

يعد مشوار يسرا حلمي في أولمبياد طوكيو 2020، لم ينتهي بعد، حيث انه من المقرر ان تشارك مع المنتخب الوطني لتنس الطاولة، والذ ستبدأ منافساتها فجر غدا الأحد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.