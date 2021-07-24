شعراوى: نستهدف تركيب 40 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس

وأوضح شعراوى، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أن المساجد التابعة لوزارة الأوقاف ستتحمل الأوقاف استهلاكها من الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 25 ألف عداد مسبوق الدفع فى المساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها مما حقق وفر يبلغ 60 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تركيب 68 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب فى 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى، وذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب عدادات كودية لمياه الشرب والقطع الموفرة الاستهلاك فى المياه بدور العبادة.
وطالب شعراوى، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة ومختص من كل محافظة مع الشركة القابضة للتوسع فى تركيب القطع الموفرة وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب فى كل وحدة محلية بالمحافظات.
وأضاف أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة تخفض استهلاك المياه حوالى 50%، لافتا إلى أن الوزارة توفر الاعتمادات اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع الموفرة، وتتابع فرق عمل الوزارة أعمال التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ.
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