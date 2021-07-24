الوزراء: لا صحة لزيادة تعريفة ركوب النقل الجماعى مع تعديل أسعار البنزين

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين.





وتواصل المركز، مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية ثابتة كما هى دون أى زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أى محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وناشدت الوزارة، المواطنين الإبلاغ عن أى محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالى: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى إثارة غضب المواطنين.