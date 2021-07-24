/641779/قناة-مفتوحة-تذيع-مواجهة-مصر-والبرتغال-اليوم-في-منافسات-اليد-بالأوليمبياد

يفتتح منتخب مصر لكرة اليد أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة البرتغال التي تقام في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً . وخسر منتخب البحرين لكرة اليد، أمام نظيره السويدي في الجولة الأولى بنتيجة 13-32 لتتصدر الدولة الاسكندفاية المجموعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنقل منافسات دورة الألعاب الأولمبية مجاناً عبر قنوات "بي إن إكسترا" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات. ويمكن استقبال قناة 1 و 2 عبر الخطوات التالية: التردد : 12604 الاستقطاب : افقي معدل الترميز : 27500 الإرسال: DVB-S2.

يفتتح المنتخب المصري لكرة اليد منافساته في أولمبياد طوكيو 2020والمقرر لها اليوم ضمن مواجهات الفراعنة في دورة الألعاب الصيفية ، يأتي هذا بعد أن خاض منتخب القدم أولى اللقاءات أمام إسبانيا وأنتهت بالتعادل السلبي.

وتقام المباراة بين مصر والبرتغال في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت في مواجهة يسهى خلالها أبناء النيل لتحقيق نتيجة إيجابية في إولى مواجهات الفراعنة لكرة اليد بأولمبياد طوكيو2020، وتبث فضائية بي إن سبورتس والقناة الأولمبية أحداث اللقاء.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الرابع لدور الثمانية في الأوليمبياد ويسعى المنتخب لتحقيق ميدالية يدعم بها بعثة مصر في أوليمبياد طوكيو.

قائمة المنتخب

وتضم بعثة المنتخب 16 لاعباً هم :”يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام دودو وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد علي وعمر الوكيل بكار ووسام سامي نوار وأحمد عادل”.

ويتكون الجهاز الفني من الإسباني باروندو المدير الفني وأنطونيو يورينتي مدرباً مساعد، وفينيو لوزرت مدرب لحراس المرمى والدكتور محمد شوقي طبيب للمنتخب ونور أبو زيد مديراً للمنتخب.

القنوات الناقلة للمباراة

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب اليد في أوليمبياد طوكيو 2021

beIN SPORTS HD

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

تقام المباراة فى تمام الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف ظهرا بتوقيت اليابان ، ويقع المنتخب في المجموعة التي تضم كل من الدنمارك، والسويد، والبرتغال، واليابان والبحرين ، ووفقاً لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

وكان منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم قد خاض أولى مباريات أمام إسبانيا، وتعادلا سلبيا فى مباراة نالت إشادات واسعة بأداء الفراعنة فى الأولمبياد.