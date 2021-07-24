كارثة في بعثة إيطاليا بأولمبياد طوكيو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن 6 رياضيين و7 مسؤولين من الوفد الإيطالي، دخلوا الحجر الصحي في القرية الأولمبية في طوكيو، بعد مخالطة صحفي مصاب بفيروس كورونا، خلال رحلة جوية إلى اليابان.

كارثة في بعثة إيطاليا في اليابان

وأكدت وكالة أنباء (إيه.جي.آي) الإيطالية أن السلطات اليابانية اتخذت القرار بدخول 13 فردًا، الحجر الصحي، لكن لا يزال بإمكان الرياضيين التدريب والمنافسة في الأولمبياد، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

ولم تكشف عن أسماء الرياضيين، لكنهم ينافسون في الملاكمة والغطس والتزلج على الألواح. ونقلت الوكالة عن فالنتينا فيتسالي وكيلة وزارة الرياضة الإيطالية، قولها إن الرياضيين يطبقون الإجراءات المطلوبة. وتابعت "أنا متأكدة من أن رئيس وفدنا سيحافظ على الأمور تحت السيطرة، ويتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة، وأن رياضيينا سيتمكنون من المشاركة في المنافسات".

تشارك مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بأكبر بعثة لها في تاريخ الأولمبياد، حيث يمثل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 134 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى 12 أخريين من الجنسيين بصفة إحتياطية في حالة تعرض أحد الرياضيين الأساسين للإصابة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.