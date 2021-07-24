إنفوجراف.. خطوات التسجيل فى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

جدة - نرمين السيد - يستهدف البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تمكين الكوادر الفعالة فى مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة فى صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدى لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.





ويتناول الإنفوجراف التالى خطوات التسجيل فى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة:- يذكر أن الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أكدت أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هو أحد أهم منتجات الأكاديمية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميمه لكى يكون قاطرة التقدم ونبراس الأمل ومصنع قيادات المستقبل، وشارك فى إعداد البرنامج العديد من الخبرات الأجنبية بالإضافة للمصرية.

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