الزراعة: توريد 60 ألف طن بنجر لمصانع السكر فى المنيا والفيوم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة والمدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا.

وذكر التقرير أنه تم حصاد 3 آلاف و500 فدان من محصول البنجر من إجمالى 4 آلاف فدان، وتوريد حوالى 60 ألف طن لمصانع السكر بالمنيا والفيوم، كما تم الانتهاء من حصاد 500 فدان قمح وتوريد المحصول بالكامل.

من جانبه، نقل الأشقر تحيات وزير الزراعة إلى العاملين فى مشروع غرب المنيا والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا وفى ظروف مناخية صعبة وطوال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا يتوقف الحصاد، موضحا أن نسبة متوسط السكر فى البنجر حوالى 22% وهى نسبة متميزة وواعدة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة للمشروع أصدر توجيهاته بزيادة نسبة زراعة البنجر ومضاعفة المساحة المنزرعة.

وأضاف أن إجمالى مساحة مشروع غرب المنيا حوالى 20 ألف فدان وتستخدم فى زراعته أحدث أساليب الرى سواء بالرش أو التنقيط أو المحوري، ويتضمن أيضا مزرعة للإنتاج الحيوانى تحتوى على أكثر من 1300 رأس من أفضل سلالات الجاموس المصرى الإيطالى المحسن وراثيا.

كما يشمل المشروع على محطة حديثة للزراعة الآلية فيها أحدث معدات الزراعة والحصاد واستصلاح الأراضى لخدمة المشروع وأيضا المواطنين والمستثمرين فى المنطقة، بالإضافة إلى مزرعة بحثية تابعة لمعهد الأراضى بمركز البحوث الزراعية لإجراء التجارب البحثية وأيضا بعض الصواب التابعة للإدارة العامة للزراعات المحمية والمنزرعة بالخضروات.

وأشار المدير التنفيذى لمشروع غرب المنيا إلى أنه تم زراعة 15 ألف شجرة زيتون و55 ألف شجرة جزورين على الرى بالتنقيط بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضى، بالإضافة إلى زراعة 60 فدان برسيم حجازى لخدمة مزرعة الإنتاج الحيواني، كما تم إنشاء ميزان بسكول ويجرى إنشاء محطة وقود لخدمة المشروع والمنطقة بالكامل، وأشاد بالتنسيق الكامل والتعاون المتميز مع جميع قطاعات الوزارة ومعاهد مركز البحوث الزراعية ومجلس المحاصيل السكرية.