السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد بعض القطارات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح بيان صحفى، أنه اعتبارا من يوم 25 / 7 / 2021 وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك (تشغيل مؤقت للقطارات) كالآتى:

1.اختصار قطارات 883 / 894، 889 / 802، 31 / 2 بمحطة دمنهور.

2.اختصار قطارات خط أبو قير / الإسكندرية بمحطة سيدى جابر مع تشغيل قطار ترددى لنقل الركاب للإسكندرية.

3.إيقاف مؤقت تشغيل قطار 394 بين الزقازيق / المنصورة واختصار قطار 393 بمحطة الزقازيق وتعديل ميعاد قطار 339.

4.إيقاف مؤقت لبعض القطارات على خطوط الفروع بطنطا: (337/350/351/352، 560/565، 52/291، 297/292، 875/804، 233/236).

5.اختصار قطارى 561 / 532 بمحطة منوف.

6.تعديل مواعيد القطارات الآتية: (231، 229 268، 51، 48، 50، 38، 235، 232، 234، 263).

اعتبارا من يوم 1/8/2021 (تشغيل مؤقت للقطارات) كالآتى:

1.إيقاف مؤقت للقطارات الآتية (2001، 926، 1918، 128، 129، 14 ، 27).

2.تعديل ميعاد قطارى 2008، 1008.

3.اختصار القطارات الآتية بمحطة سيدى جابر (3/ 132،118/ 119،196/ 567 ، 919/ 920، 517/ 518، 29/ 8، 591/ 588، 927/904، 915/900).

4.اختصار قطار 925 بمحطة طنطا.

وذلك نظرا لما تقوم به الهيئة من أعمال تطوير نظم الإشارات والاتصالات الأمر الذى يتطلب عمل إحلال وتجديد لبعض قطاعات السكة وكذلك تنفيذ أعمال فك إرتباط لأجهزة الإشارات الحالية واستبدالها بأجهزة إشارات تعمل بنظام إلكترونى حديث.