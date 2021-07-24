وزارة التعليم تتخذ الإجراءات القانونية ضد الطالب المسئول عن تصوير امتحان الفيزياء

تمكن فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان مادة الفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكانت صفحات الغش الإلكترونى تداولت أجزاء من أسئلة وإجابات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بعد بدء لجنة الامتحان، وتتبع فريق مكافحة الغش الصور المتداولة للوصول إلى هوية الطالب وتم تحديده واتخاذ الإجراءات المطلوبة

وبدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) أداء امتحان "الفيزياء" بإجمالي 392 ألف 863 طالب وطالبة، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهراً.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة