الأعلى للإعلام يعزى عوض تاج الدين فى وفاة زوجته

جدة - نرمين السيد - شاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الأحزان فى وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته.





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