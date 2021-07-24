أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب اليد يتعادل أمام البرتغال 15/ 15 في الشوط الأول

تعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره البرتغالي 15 / 15 فى الشوط الأول، فى ضربة البداية بأولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا باليابان. شهد الشوط الأول ندية قوية بين كلا المنتخبين، وسط تألق ملحوظ لنجم المنتخب أحمد هشام "دودو" المحترف فى نادى نيم الفرنسى، ويحيى خالد ويحيى الدرع. ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين. بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين. وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

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