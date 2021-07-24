/641800/كراسنيجي-تحرز-ذهبية-الجودو-لفئة-48-كجم--في-منافسات-أولمبياد-طوكيو-2020

توجت ديستريا كراسنيجي لاعبة كوسوفو، بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للسيدات فئة 48 كيلو جرامًا، ضمن أولمبياد طوكيو 2020. وفازت كراسنيجي في النهائي، على اليابانية فونا توناكي، اليوم السبت. وحرمت كراسنيجي، منافستها توناكي من حصد أول ميدالية ذهبية لليابان في الأولمبياد، كما منحت بلدها كوسوفو ثاني ميدالية أولمبية في تاريخه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفازت كراسنيجي في النهائي على اليابانية فونا توناكي اليوم السبت.

وحرمت كراسنيجي منافستها توناكي من حصد أول ميدالية ذهبية لليابان في الأولمبياد كما منحت بلدها كوسوفو ثاني ميدالية أولمبية في تاريخه.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم لمباراته ثانى مباريات المنتخب أمام نظيره الأرجنتيني، والتي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غداً بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي.

القنوات الناقلة

وستقوم قناتي beIN 4K HDR وbeIN Sports HD Xtra 2 بإذاعة مباريات مصر، حيث تم فتح قناتي بي إن سبورتس إكسترا خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

كما يتم بث المباراة أيضاً على قناة bein 4k على قمر سهيل سات عبر تردد 11180 عامودي بمعامل تصحيح الخطأ 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

قائمة المنتخب

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي