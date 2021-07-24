/641805/تاكاتو-يمنح-اليابان-أول-ميدالية-ذهبية-في-الأولمبياد

تاكاتو يمنح اليابان أول ذهبية في الأولمبياد فاز ناوهيسا تاكاتو، في نهائي الجودو لوزن 60 كيلو جرامًا، ليمنح اليابان صاحبة الضيافة، أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، اليوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتغلب تاكاتو على التايواني يانج يونج وي في النهائي، ليعزز قوة اليابان في هذه الرياضة. ونال يلدوز سميتوف من كازاخستان، والفرنسي لوكا مكيدزه، برونزيتين.

وشق تاكاتو طريقه بشكل رائع إلى النهائي قبل أن يستغل الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها منافسه التايواني ليحرز الميدالية الذهبية.

وجاء فوز تاكاتو بالذهب في اليوم الأول من المنافسات ليمنح اليابان دفعة قوية وسط حالة التشكيك التي عانت منها البلاد مؤخرا بشأن إقامة الدورة الأولمبية تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

تواجه دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مصيبة كبرى، خلال الأسبوع الجاري، قد يكون لها تأثير كبير على المنافسات، وقد يصل الأمر لحد إيقاف البطولات بشكل كامل، بعد اقتراب إعصار من أكبر جزيرة في اليابان، اليوم السبت.

اليابان

اقترب الإعصار الثامن الذي تشهده اليابان هذا العام من هونشو، وهي أكبر جزيرة في اليابان. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وصول الإعصار إلى اليابسة، في إقليم كانتو، الذي يضم العاصمة طوكيو، بحلول الثلاثاء المقبل.

واتخذت السلطات، التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للإعصار، بحسب ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد.

فيروس كورونا

يذكر أنه كان من المقرر إقامة تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية، في العام السابق، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في اتخاذ اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، بالإتفاق مع الحكومة اليابانية، بتأجيلها لمدة عام، علىأن تقام في نفس الفترة المحددة لها، وهي من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.