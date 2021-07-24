/641807/فريدة-عثمان-تحتل-المركز-الأخير-بتصفيات-سباق-100-متر-فراشة

احتلت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة المركز العشرين وأنهت الترتيب العام لسباق 100 م فراشة، بعدما جاءت فى المركز الأخير بالتصفية الرابعة فى زمن 58.69 ثانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأخفقت عثمان فى التأهل إلى نصف نهائي المنافسات بعدما احتلت المركز الـ 20 فى الترتيب العام للسباق.

وكانت فريدة عثمان قد غابت عن طابور العرض أمس الأول بسبب استعدادها للسباق .

ومن المقرر أن تخوض فريدة عثمان سباق 50 م حرة يوم 30 يوليو الجاري.

وظهرت البعثة المصرية، في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، بالزي الرسمي حيث بدا اللاعبين ممسكين بعلم مصر، وهو يرفرف في سماء مدينة طوكيو، وسط أجواء احتفالية بهيجة شهدتها العاصمة اليابانية اليوم الجمعة.

ويترأس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تقام يوم 23 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.

وقال حطب أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية بعدد 134 لاعب ولاعبة وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عدد كبير من اللاعبين الأبطال الذي نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.