/641808/أمهات-مصر-إمتحان-الفيزياء-صعب-ويحتاج-لوقت-طويل-وأغضب-طلاب-الثانوية-العامة

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة جاء صعبا علي أغلب الطلاب.

دوت الخليج

أمهات مصر: مادة الفيزياء أغضبت طلاب الثانوية العامة

وأضافت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، أن الإتحاد رصد آراء أولياء أمور الطلاب في أغلب محافظات الجمهورية، حيث اشتكي أغلبهم من ضيق وقت الإمتحان والذي لا يكفي للإجابة علي جميع الأسئلة، فضلا عن صعوبة أغلب الأسئلة وتحتاج لتفكير للإجابة علي الخمسين سؤالا، بينما ذكر بعض أولياء الأمور أن الإمتحان أفضل من الكيمياء فيما عدا بعض الأسئلة.

مؤسس أمهات مصر تستنكر قيام الطلاب تسريب صور الامتحان على صفحات السوشيال ميديا

واستنكرت عبير أحمد، قيام بعض الطلاب بتسريب صور الإمتحان على صفحات السوشيال ميديا، مؤكدة أنهم بذلك يضرون أنفسهم وضياع مستقبلهم من ناحية، ومن ناحية أخري يضرون زملائهم ويحاولون القضاء علي مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت عبير أن "الطالب الذي يقوم بتسريب الإمتحان إما عقله مخطوف ولا يدري ماذا يفعل وأن ما يقوم به جريمة، أو فعل مقصود وموجه لتشويه صورة الوزارة والدولة، مطالبه بمحاسبة جميع المخالفين للقانون والمتسببين في أي تسريب.

ووجهت عبير حديثها لأولياء أمور الطلاب، قائله: "وعوا ولادكم من خطوره الغش والتسريب، وكمان حرام شرعا، ومخالف للقانون لأنه جريمة يعاقب من يقوم بها".