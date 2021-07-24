/641809/بعد-انتهاء-أيام-عيد-الأضحى-تعرف-على-الإيرادات-الكاملة-لأفلام-دور-العرض

شهدت الأفلام المنافسة في دور العرض خلال تلك الفترة حالة من الانتعاش في الايرادات داخل شبابيك التذاكر وذلك بسبب حرص الجمهور على الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك من خلال اختيار أحد الأفلام التي تناسب ذوقهم لمشاهدتها بالسينمات.

دوت الخليج يرصد الايرادات الكاملة للافلام المنافسة بدور العرض

استمر فيلم «العارف» في الحفاظ على تصدره منذ بداية عرضه مرورا بأيام عيد الفطر الأربعة اذ حقق مس الجمعة، إيرادات 4 ملايين و520 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 26 مليونًا و520 ألف جنيه خلال 10 أيام فقط.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين في المرتبة الثانية من شباك التذاكر

واتى فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في المرتبة الثانية من تصدر شباك التذاكر فحقق أمس الموافق أخر أيام عيد الأضحى ايرادات بلغت 2 مليون جنيها و180 ألفا لتصل كل الإيرادات حتى اليوم إلى 25 مليونا و550 ألفا خلال أسبوعين ونصف من العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

فيلم مش أنا يتجاوز 34 مليون جنيه

ووصلت الايرادات الكلية لفيلم «مش أنا» إلى 34 مليون و600 ألف جنيه في 31 يومًا، وكان قد حقق أمس ايرادات بلغت مليون و800 ألف جنيه، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.