وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يدعمان منتخب اليد أمام البرتغال في الأولمبياد «صور»

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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على حضور مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام منتخب البرتغال في أول مواجهات الفريق في دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتواجد في المدرجات لمتابعة المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسفير المصري باليابان أيمن كامل والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة والأستاذ حسن العروسي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس حيث حرص الجميع على حضور المباراة ومؤازرة منتخب كرة اليد في أول المباريات اليوم.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والربتغال، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

المباراة الأولى: أمام منتخب البرتغال يوم 24 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ونصف(12:30 م).

المباراة الثانية: أمام منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب اليابان يوم 28 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

المباراة الرابعة: أمام منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

المباراة الرابعة: أمام منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

المباراة الخامسة والأخيرة: أمام البحرين يوم 1 أغسطس في تمام الساعة الرابعة فجراً(4 ص).