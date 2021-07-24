نائب عن محاولة زيادة تعريفة الركوب: سنضرب بيد من حديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بسبب قيام البعض بزيادة التعريفة على الركاب، بالتزامن مع تعديل أسعار البنزين، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات فى هذا الشأن، مؤكدا على أن المواطن البسيط لن يتحمل أى ضغوط أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء التعافى من أزمة فيروس كورونا.

وأشار مهنى، خلال بيان صحفى، إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، مؤكدًا على ضرورة وضع استيكرات بتعريفة الأجرة على جميع سيارات الأجرة والتاكسى، وأيضاً وضع بانرات كبيرة الحجم مدون عليها بيان كامل بتعريفة الأجرة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أى شكوى.

وناشد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المواطنين الإبلاغ عن أى محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالى من هنا ، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".