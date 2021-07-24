رفعت الرايات الحمراء.. إدارة المصايف تحذر من النزول إلى البحر فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، اليوم السبت، الرايات الحمراء والتى تشير إلى خطر النزول إلى مياه البحر للاستحمام، وذلك بعد زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لليوم الثانى على التوالى.





وأكدت الإدارة، فى بيان صادر عنها، على تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ. وأشارت الإدارة، إلى إنه جرى الاستعانة بمعدات "الجيت سكى" للمساعدة فى عمليات الانقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات. وحذرت الإدارة، رواد الشواطئ من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وناشدتهم الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة وارتداء "اللايف جاكت" حفاظا على حياتهم.

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