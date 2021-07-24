في ضربة البداية بأولمبياد طوكيو.. منتخب مصر لكرة اليد يهزم البرتغال 37/ 31

فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، على نظيره البرتغالى بنتيجة 37-31 فى ضربة البدابة بأولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا باليابان.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 15 / 15 فى شوط شهد ندية قوية بين كلا المنتخبين، وسط تألق ملحوظ لنجم المنتخب أحمد هشام "دودو" المحترف فى نادى نيم الفرنسى، ويحيى خالد ويحيى الدرع.

أما الشوط الثانى فشهد تفوقا ملحوظا للحارس محمد عصام الطيار ويحيى الدرع الذى قدم أداء قويا بصحبة على زين.

وشهدت المباراة تألق محمد عصام الطيار الذى كان نقطة تحول في اللقاء عند نزوله في الشوط الثاني بدلا من كريم هنداوي وأيضا تالف على زين وأحمد هشام دودو ويحيي خالد

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين.

بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

ويخوض منتخب مصر المباراة الثانية أمام منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو، وتقام المباراة فى تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة.

فيما يخوض منتخب مصر المباراة الثالثة أمام منتخب اليابان يوم 28 يوليو، وتقام المباراة فى تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة.