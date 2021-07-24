انت الان تتابع تفاصيل خبر كتالوج عروض كارفور مصر حتي 1 اغسطس بأنظمة تقسيط مميزة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور تعد من أكثر عروض هذا الموسم طلباً من المواطنين، حيث تتميز بتنوع منتجاتها وجودتها العالية، وكذلك تتميز بتقديمها عروض اسعار تنافسية تناسب الجميع. وجدير بالذكر أنه تتضمن العروض أنظمة تقسيط قوية من خلال العديد من البنوك الاستثمارية، لحاملي البطاقات الائتمانية. وتضمن مختلف المنتجات الغذائية والأجهزة اللوحية، وأيضاً الأجهزة الكهربائية، والتي يمكن متابعتها في مجلة العروض في هذا التقرير.

تقسيط هايبر كارفور 2021

يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية الآن، استخدامها لتقسيط شراء مختلف منتجات عروض كارفور 2021, وذلك حتي 1 اغسطس القادم. وعليه نعرض لكم أنظمة التقسيط والسداد المتاحة وهي؛

– من خلال بنك مصر، لمدة 12 شهراً بدون فوائد.

– بدون مقدم من خلال فاليو حتي 60 شهراً.

– باستخدام بطاقة بنك Cib لمدة 6 أشهر بدون فائدة.

آخر عروض كارفور يوليو 2021

تتضمن العروض الترويجية المقدمة لهذا الشهر، مختلف المنتجات الغذائية والأجهزة الأساسية، والتي تمثل احتياجاً كبيراً لكل بيت مصري. وعليه نسرد لكم آخر عروض كارفور مصر، حتي نهاية شهر يوليو الجاري، والتي تتمثل في؛

الأجهزة الكهربائية المنزلية.

الأجهزة الذكية والشاشات.

أجهزة التبريد والتكييفات.

المنتجات الغذائية، ومستلزمات المطبخ.

أدوات التجميل والنظافة الشخصية.

مستلزمات العروس، والمفروشات.

مستلزمات الاطفال والمدارس.

وغيرها من عروض شهر يوليو، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال المجلة التالية.

كتالوج عروض Carrefour

يحتوي كتالوج العروض على عروض المنتجات، وكذلك الاسعار المخصصة لكل منتج أو جهاز. وجدير بالذكر أنه تتاح تلك العروض في مختلف معارض هايبر كارفور، والتي تتواجد في العديد من المحافظات المصرية.

– وللمزيد يمكن الاتصال على؛ 16061, أو دخول رابط موقع كارفور الرسمي. والان يمكن متابعة مجلة عروض كارفور 2021, وهي؛