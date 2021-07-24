/641816/مروان-القماش-يفشل-في-التأهل-لنهائي-400-متر-حرة-بالأولمبياد

ودع لاعبنا الأولمبي مروان القماش منافسات سباق 400 مرة حرة، بعدما حل في المركز 14 بالترتيب العام.

ويستعرض دوت الخليجالتفاصيل:

وحقق القماش زمنا قدره 3 دقائق و46 ثانية و94 جزء من الثانية وأخفق في التأهل للمرحلة النهائية من السباق. واحتل مروان القماش المركز الرابع عشر بعد نهاية كل التصفيات بفارق ثانية و26 جزء من الثانية عن أقرب المتأهلين، ويخوض مروان القماش منافسات 800 مرة حرة يوم الثلاثاء المقبل في الأولمبياد.

ليلحق بالسباحة المصرية فريدة عثمان، التي ودعت منافسات 100 متر فراشة قبل قليل.

السباح المصري مروان القماش شارك في التصفية الثالثة ضمن منافسات 400 متر حرة، وكان يحتاج أن يكون ضمن أفضل 8 سباحين في الخمس تصفيات، للتأهل إلى النهائي، حيث لا تضم منافسته مواجهة لنصف النهائي، وهو ما فشل في تحقيقه.

أشرف صبحي

وقام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه السفير أيمن علي كامل سفير جمهورية مصر العربية باليابان بزيارة ميدان الرماية المقام عليه فعاليات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، واطمأن وزير الشباب والرياضة على الرماة المصريين.

متمني التوفيق لهم خلال منافساتهم وتقديم أداء مميز خلال الأولمبياد التي تشهد تنافساً كبيراً بين أفضل الرياضيين المشاركين من مختلف دول العالم، وطالبهم ببذل كل ما لديهم من جهد وتحقيق إنجاز رياضي يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية من خلال اقتناص ميداليه أوليمبية، في ضوء الدعم الكامل والمتواصل من القيادة السياسية لهم ولكل اللاعبين المشاركين في مختلف اللعبات.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.