صور.. إزالة تعديات على أراض زراعية شرق الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نفذت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بعزبة جون بزمام إدارة المعمورة، شرق المدينة حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقًا للقانون.





وقال اللواء حسن الجمال، رئيس حى المنتزه ثان، إنه جرى خلال الحملة إزالة تعديات على إحدى الأراضى الزراعية الواقعة بزمام إدارة المعمورة الزراعية "حوض السبعين عزبة جون - طريق الطابية"، وهى عبارة مبانِ وأعمدة خرسانية على مساحة 17 قيراطا و7 أسهم. وأضاف رئيس حى المنتزه ثان، أنه جرى فك شدة خشبية عبارة عن سملات داخل شدة خشبية وتشوين مواد بناء، بحضور رجال قوات التدخل السريع، وممثلى إدارة المعمورة الزراعية.

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