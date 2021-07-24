التعليم تنفى وفاة طالبة المنوفية بسبب صعوبة امتحان الفيزياء

جدة - نرمين السيد - نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالبة منار محمد عبد الباقى التى فاضت روحها إلى خالقها، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية.





ونفت وزارة التربية والتعليم، فى بيان اليوم، ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث إنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة فى الساعة العاشرة صباحًا. وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد أبلغت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بأنه فى تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم، الموافق 24 يوليو 2021، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة، لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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