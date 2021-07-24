الرئيس السيسي يتابع ترميم وتجديد أضرحة الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، ويوجه كذلك بتطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية.
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