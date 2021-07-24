/641818/النائب-نشأت-مترى-فى-ذكري-ثورة-يوليو-نقطة-تحول-فى-تصحيح-أوضاع-مصر-ورد-الحقوق

قال النائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 23 يوليو المجيدة علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث نظرًا لما حققته من إنجازات وتغييرات جذرية على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله حين قرر رجال الجيش المصري الاوفياء التخلص من الاستعمار والحكم المستبد الذي كان سالب لحقوق المصريين ومقدرات الوطن.

نشأت مترى: ثورة 23 يوليو أعادت تصحيح مسار الدولة المصرية

وأشار النائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ثورة 23 يوليو اعادت تصحيح مسار الدولة المصرية على المستوي الاجتماعي والسياسي والتنموي والمساواة.

نشأت مترى: ثورة 23 يوليو كانت شاهدًا تاريخيًا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار

وأكد عضو مجلس الشيوخ نشأت متري لتحيا مصر، أن ثورة يوليو كانت شاهدًا تاريخيًا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وتصحيح اوضاع الدولة المصرية، فى ذلك الوقت وكانت شرارة لبعض الدول العربية والغربية فى السعي من التحرر من الاستعمار ووضعت مفاهيم جديدة داخل وجدان المصريين فى الحفاظ على الوطن والوقوف خلف جيشه العظيم من اجل المساواة .

وأوضح النائب نشأت متري ،عضو مجلس الشيوخ، أن الجيش المصري دائما وابدا تكون له الكلمة العليا بوقوف الشعب المصري بجواره ودعمه فى الحفاظ على مقدرات البلادو أنقذ مصر من السقوط في مستنقع الدمار والخراب، مشيرا إلى ما تعرضت له دول عربية مجاورة واستطاعت إرادة المصريين ووقوفهم بقوة مع الجيش المصري إفساد كل المخططات التي حاولت بث الرعب والإرهاب في أرض مصر، موضحا أن كل هذا ذهب أدراج الرياح، واستطاع هذا الوطن أن يقف على قدميه، بل يتجاوز هذا الوضع ليحقق إنجازات اقتصادية بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وهو ما يبشر بأن تلحق مصر بمصاف الدول المتقدمة.