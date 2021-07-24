/641833/أول-ميدالية-للعرب-في-أولمبياد-طوكيو-يحرزها-لاعب-التايكوندو-التونسي-محمد-الجندوبي

خطف بطل التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي، أول ميدالية للعرب في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن فاز بالميدالية الفضية لمسابقة التايكوندو ضمن دورة الألعاب الأولمبية، بعد هزيمته في نهائي وزن 58 كلج امام الإيطالي فيتو ديلا كويلا المصنف الثاني عالميا بنتيجة 16_12.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم التونسي 10-8قبل ان يعدل الإيطالي 10-10، ويفتك الفوز في اللحظات الاخيرة (16-12). وكان الجندوبي صنع الحدث في نصف النهائي بإزاحته بطل العالم الكوري الجنوبي جانج جون بعد ان فاز عليه بنتيجة 25-18.

وكان محمد خليل الجندوبي تاهل للدور نصف النهائي لمسابقة التايكوندو في وزن بعد أن فاز على الأثيوبي سولومون ديمسي بنتيجة 32_9 كما فاز في اللقاء الأول على الروسي ميخاييل بطل اوروبا 2018 ووصيف بطل العالم 2017 بنتيجة 25_18.

وهذه الميدالية الفضية الأولى للتايكوندو التونسي بعد برونزية وسام الوسلاتي في ألعاب ريو 2016.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.