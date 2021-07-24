«الصحة العالمية» تحسم الجدل: لقاحات كورونا حلال وتتوافق مع الشريعة الاسلامية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "حلال"، ولا تحتوى على أى مكون حيوانى من أى نوع كان. وذكرت المنظمة - على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال، وهى متوافقة مع الشريعة الإسلامية. فيما حذر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ستكون أكثر خطورة من متغير دلتا .

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