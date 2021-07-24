/641836/أول-تعليق-من-علي-زين-بعد-الفوز-علي-البرتغال

عبر علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة، بفوز فريقه على البرتغال، في مستهل مشواره بمنافسات دورة الألعاب الأوليمبيةطوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقال زين، في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” عقب المباراة : "المباراة كانت هامة بالنسبة لنا. بداية أي بطولة هي الأهم بالنسبة لأي فريق اللقاء حتى الدقيقة 45 كانت متكافئاً للغاية فكان من الصعب التخمين بمن سيحقق الفوز".

وأضاف: في الشوط الثاني، كان هناك تركيز أكثر من جانب فريقنا، وقللنا الأخطاء التي تمت في الشوط الأول".

وأختتم قائلاً: فريقنا الحالي، هو مزيح من الشباب والخبرات، فأي لاعب يشارك يقدم نفس المستوي وحالياً خبرة فريقنا تتزايد".

وكان منتخب مصر لكرة اليد، قد حقق فوزاً ثميناً على نظيره البرتغالي، بنتيجة 37-31 في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة.

أحداث المباراة

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنتيجة 15/15، وشهد أول ربع ساعة من المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، وتمكنا الفراعنة التقدم في بداية المباراة ثم تعادل منتخب البرتغال وتقدم في نهاية الشوط، ثم استطاع لاعبي منتخبنا الوطني من إحراز هدف التعادل في أخر ثانية من الشوط الأول، ثم حسم منتخبنا الوطني المباراة وفاز بنتيجة 37/30.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.